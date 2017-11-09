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Suriyeli genç, silahlı saldırıda öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de yaşayan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Mahmut Dabıl, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

09 Kasım 2017 22:28

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de yaşayan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Mahmut Dabıl, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Raufbey Mahallesi Sefa Evleri 5. Blok\'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve öğretmen olduğu belirtilen Mahmut Dabıl, evine girerken arkasından gelen bir kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan Dabıl, çağırılan ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Dabıl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, elektrikli bisikletle kaçan, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mahmut Dabıl\'ın, yaklaşık 1 yıl önce de Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde silahlı saldırıya uğradığı ve yaralı kurtulduğu, iyileştikten sonra ise ailesiyle birlikte Osmaniye\'ye taşındığı ifade edildi.

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