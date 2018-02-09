Suriyeli genç, otomobilden açılan ateşle öldürüldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi (28), plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Side Mahallesi 531 Sokak\'ta, gece saatlerinde yürüyen Suriyeli Muaz Elsmudi\'ye, plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Elsmudi için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Muaz Elsmudi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, boş 14 kovan bulundu. Jandarma, otomobille olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muaz Elsmudi\'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.