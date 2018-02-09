T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli genç, otomobilden açılan ateşle öldürüldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi (28), plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi

09 Şubat 2018 14:23

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi (28), plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Side Mahallesi 531 Sokak\'ta, gece saatlerinde yürüyen Suriyeli Muaz Elsmudi\'ye, plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Elsmudi için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Muaz Elsmudi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, boş 14 kovan bulundu. Jandarma, otomobille olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muaz Elsmudi\'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatSuriyeli Muaz ElsmudiSide MahallesiSokakVücudununElsmudiAcilMerkeziKısaMuaz ElsmudiOlayJandarmaAntalya Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24