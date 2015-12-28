Suriyeli gazeteci Gaziantep'te öldürüldü



Türk medyasına yansıyan haberlere göre, olay Pazar günü öğleden sonra Ali Fuat

Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. 37 yaşındaki Naji El Jerf, yürürken

arkasından gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce susturucu takılmış tabancayla

başından vuruldu.

Suriyeli gazeteci ağır

yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen

kurtarılamadı. Naji El Jerf'in başında ve göğsünde mermi izlerine rastlandığı belirtildi.

Naji El Jerf, Gaziantep'te aylık

"Hentah" dergisini çıkarıyordu. IŞİD'in katliamlarına

ilişkin bir de belgesel çeken gazetecinin terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı

bildirildi.

Şanlıurfa'da öldürülen Suriyeli gazeteciler

Türkiye'de Naji El Jerf'ten önce de Suriyeli gazeteciler saldırılara hedef olmuştu.

Şanlıurfa'da ekim ayında IŞİD aleyhine haberler yapan bir gazete çıkaran Suriyeli

gazeteciler İbrahim Abdulkadir ve Firas Hammadi, kaldıkları evde boğazları kesilerek

öldürülmüş, çifte cinayet terör örgütü tarafından üstlenmişti.