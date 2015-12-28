T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli gazeteci Gaziantep'te öldürüldü

Suriyeli gazeteci Naji El Jerf, Gaziantep'te vurularak öldürüldü.

28 Aralık 2015 11:06


Türk medyasına yansıyan haberlere göre, olay Pazar günü öğleden sonra Ali Fuat
Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. 37 yaşındaki Naji El Jerf, yürürken
arkasından gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce susturucu takılmış tabancayla
başından vuruldu.
Suriyeli gazeteci ağır
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Naji El Jerf'in başında ve göğsünde mermi izlerine rastlandığı belirtildi.

Naji El Jerf, Gaziantep'te aylık
"Hentah" dergisini çıkarıyordu. IŞİD'in katliamlarına
ilişkin bir de belgesel çeken gazetecinin terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı
bildirildi.

Şanlıurfa'da öldürülen Suriyeli gazeteciler

Türkiye'de Naji El Jerf'ten önce de Suriyeli gazeteciler saldırılara hedef olmuştu.
Şanlıurfa'da ekim ayında IŞİD aleyhine haberler yapan bir gazete çıkaran Suriyeli
gazeteciler İbrahim Abdulkadir ve Firas Hammadi, kaldıkları evde boğazları kesilerek
öldürülmüş, çifte cinayet terör örgütü tarafından üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeliNaji Jerf GaziantepPazarAli Fuat CebesoyBulvarıNaji Jerf Jerf Jerf GaziantepNaji JerfIŞİDAbdulkadirFiras HammadiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24