Suriyeli gazeteci Gaziantep'te öldürüldü

Türk medyasına yansıyan haberlere göre, olay Pazar günü öğleden sonra Ali Fuat
Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. 37 yaşındaki Naji El Jerf, yürürken
arkasından gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce susturucu takılmış tabancayla
başından vuruldu.
Suriyeli gazeteci ağır
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Naji El Jerf'in başında ve göğsünde mermi izlerine rastlandığı belirtildi.
Naji El Jerf, Gaziantep'te aylık
"Hentah" dergisini çıkarıyordu. IŞİD'in katliamlarına
ilişkin bir de belgesel çeken gazetecinin terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı
bildirildi.
Şanlıurfa'da öldürülen Suriyeli gazeteciler
Türkiye'de Naji El Jerf'ten önce de Suriyeli gazeteciler saldırılara hedef olmuştu.
Şanlıurfa'da ekim ayında IŞİD aleyhine haberler yapan bir gazete çıkaran Suriyeli
gazeteciler İbrahim Abdulkadir ve Firas Hammadi, kaldıkları evde boğazları kesilerek
öldürülmüş, çifte cinayet terör örgütü tarafından üstlenmişti.