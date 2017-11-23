Suriyeli dolandırıcılar yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan Suriyeli 2 kardeş, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Yenişehir İlçesi\'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişinin hesaplarının terör örgütünün ele geçirdiğini öne sürerek dolandırmaya çalışan 28 yaşındaki Suriyeli Abbes Hamdo ile kardeşi 27 yaşındaki Amir Hamdo, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek sorgulanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Amir Hamdo, tutuklanırken kardeşi Abbes Hamdo ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI