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Suriyeli dolandırıcı yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan Suriyeli, son işinde bu kez polisten kaçamayarak yakalanıp gözaltına alındı

24 Aralık 2017 16:50

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalışan Suriyeli, son işinde bu kez polisten kaçamayarak yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin kendisi polis ve savcı olarak tanıtarak merkez Mezitli ilçesinde bir kişinin hesaplarının terör örgütünün ele geçirdiğini öne sürerek dolandırmaya çalışan Suriyeli Abbes Hamdo (28), Eğriçam Mahallesi 2232 Sokak’ta yakalayarak gözaltına aldı.  Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Abbes Hamdo sorgulaması sürüyor.
Bu arada Abbes Hamdo ile kardeşi Amir Hamdo (27), Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Amir Hamdo tutuklanırken, Abbes Hamdo ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

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