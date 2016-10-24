"Suriyeli doktordan kaçak sağlık hizmeti" iddiası

Türkiye'de diploma denkliği olmayan Suriyeli hekimlerin, geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan Suriyeli mültecilere ruhsatsız açtıkları tıp merkezlerinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiği iddia edildi.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberi şöyle:

Kapısına kilit vurulan Bağcılar’daki Yasmin Tıp Merkezi bir süre sonra yeniden hizmete girdi. Merkez zaman zaman açılıyor, kimi zaman da etraftakilere kapalı süsü veriyor. Suriye’de alternatif tıp alanında çalışan Dr. Ahmad Camus tarafından kurulan tıp merkezi, herhangi bir resmi kurumdan izin ya da ruhsat almaksızın hasta bakıyor. Suriye’deki tıp diplomalarının Türkiye’de denkliği olmadığı için sertifika alamayan doktorlar, merkezde aylık 1500 liraya çalışıyor. 2 katlı merkezde hastalar sadece 20 liraya tepeden tırnağa muayene olabiliyor.

Kamera gözetiminde

Facebook’ta 'yasmin1970' adıyla hesapları da bulunan tıp merkezinin kapıları, sabah 11.30 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık. Haftanın iki günü ise sabah saat 04.00’e kadar ücretsiz diş muayenesi ve acil müdahele yapıyor. Merkez, ürolojiden dişe, kadın doğumdan çocuk hastalıklarına, ultrason ve EKO gibi testlerden, böbrek ameliyatına, erkeklerdeki cinsel isteksizliklerden, kısırlığa, sünnete, idrar kaçırma ve prostat tedavisine kadar pek çok konuda hizmet veriyor.

Gece de hizmet veriyor

Suriyelilerin açtıkları tıp merkezlerinden birisi de Zeytinburnu’nda. Adı Abrar Clinic olan merkez Suriyeli doktorlar tarafından çalıştırılıyor. Abrar Clinic’in kapısında bir de güvenlik kamerası yerleştirilmiş. Merkez, ruhsatsız ve izinsiz açıldığı için kapatılma endişesiyle genellikle kapalı kepenklerin ardında sağlık hizmeti sunuyor. İçeriye sadece Suriyeli hastalar alınıyor. Abrar Clinic’in çevresindeki eczacılar bu tür tıp merkezlerinin sık sık adres değiştirdiklerini, genellikle de gece geç saatlere kadar açık olduğunu söylüyor. Muayene ücretinin 20 lira olduğu belirtiliyor. Çocuk, kadın hastalıkları ve diş tedavileri yapılıyor. Merkezde 2 Suriyeli hekim çalışıyor. Suriyeli hekimler genelde tıp merkezine yakın yerlerde ev tutuyor. Acil durumlarda Suriyeli doktorlar gece geç saatlerde de olsa hastalar için merkeze koşuyor.

Plazada doğum hizmeti

Esenyurt’ta bir plazanın 1’inci katında Hayat Organizasyon adıyla hizmet veren tıp merkezinde cilt bakımından diş hastalıklarına pek çok alanda tedavi hizmetleri veriliyor. Plazanın altındaki eczacı bu merkeze günde yaklaşık 100 Suriyeli mültecinin tedavi olmak için geldiğini, merkezde Suriyeli hekimlerin doğum da yaptırdığını söylüyor. Merkez, Facebook’taki sayfasında pazartesi günleri dahiliyeden, diş hekimliğine, kadın ve kemik hastalıklarından çocuk hastalıklarına kadar birçok branşta randevu veriyor.