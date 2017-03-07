Suriyeli çocukların görünmez yaraları

‘Save the Children' örgütünün Berlin'de tanıttığı araştırmaya göre iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de psikolojik rahatsızlık çeken çocukların sayısı artıyor. Suriye'deki çocukların sağlık durumuyla ilgili olarak yapılanların en kapsamlısı olan ‘Görünmez Yaralar' adlı araştırmada ankete katılan yetişkinlerin yüzde 89'u çocuklarının sürekli korku içinde olduğunu belirtti.

Strese bağlı altını ıslatma, kâbus görme ve konuşma bozukluğu görülen çocukların arttığı kaydedilen araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 84'ü ile çocukların hemen tamamı psikolojik strese sürekli bombardımanların yol açtığını söyledi. Suriyeli gençlerin strese karşı kendilerini uyuşturucu ve alkole verdikleri ancak sağlığa zararlı maddelerin stres hormonu üreterek tehlikeli reaksiyonlara yol açabildiği de araştırmada yer alıyor. Tıp uzmanları çocuk ve gençlerin tedavi edilmedikleri takdirde savaş stresinin yol açtığı bozuklukların hayat boyu giderilemeyeceği uyarısında bulunuyorlar.

"Kritik bir noktaya gelindi"

‘Save the Children' 6 yıldır süren iç savaşın kritik bir noktaya geldiğine dikkat çekti ve savaştan başka bir şey görmemiş olan 6 yaşından küçük çocukların savaşın muhtemel sonuçlarından duydukları sürekli korkuyla yaşadıklarına dikkat çekti. Örgütün raporunda genç nüfusun ve ülkenin geleceğinin tehlikede olduğu ve her üç çocuktan birinin okula devam etmediği belirtiliyor.

‘Save the Children' silahların derhal susmasını ve yardımcı devletlerin savaşın çocuklar üzerinde psikolojik tahribat yarattığını kabullenip tedavi programları sunmalarını talep ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım kuruluşu OCHA Suriye'de, 5,8 milyonu çocuk olmak üzere 13,5 milyon kişiye acilen yardımda bulunulması gerektiğini duyurdu.

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DW, Kna/AG, BÖ