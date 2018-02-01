Suriyeli çocuklardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na resimli destek

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yaşayan Suriyeli 106 çocuğun, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yaptığı resimler sergilendi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunu Türk bayrağını öperken, resmeden Sevin Muhammed\'in (12) çalışması büyük ilgi gördü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün organizasyonunda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana\'ya yerleşen, birçoğu yetim ve öksüz olan Suriyeli 106 çocuğun \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için yaptığı resimler sergilendi. Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri\'nde açılan sergiye, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nden Sorumlu Başsavcı Vekili Musa Ünel ile Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

RESİMLER, ASKERLERE GÖNDERİLECEK

Başsavcı Yeldan, Suriyeli çocukların \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için yaptığı resimleri tek tek incelerken, çocuklara sponsorlardan gelen mont, ayakkabı ve çantadan oluşan hediyeleri verdi. Sergide, ÖSO mensubunu Türk bayrağını öperken, resmeden Sevin Muhammed\'in çalışması büyük ilgi gördü. Resmi, Yeldan\'a hediye eden Suriyeli Sevin, az bildiği Türkçe ile \"Suriye\'de çok savaş var. Suriye\'de bizi vuruyorlar. Geldiler (Türk ordusu), bizi kurtardılar, Adana\'ya getirdiler\" dedi. Suriyeli 106 çocuk tarafından yapılan resimlerin, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere gönderileceği belirtildi.

\'ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ\'

Acıların paylaşılarak, hafifletileceğini söyleyen Başsavcı Yeldan, \"Ülkemiz, nüfusuna göre, insani yardımlarda birinci sırada. Bu, milletimizin hayırseverliğinin bir örneği. Ülkemiz de şu anda sığınmacı anlamında, dünyada en fazla kişiyi kabul eden ve onlara yardım eden bir ülke. Bu manada, Suriyeli kardeşlerimizin acılarının dinmesi ve orada devam eden terör faaliyetlerinin sonlandırılması noktasında milletimiz, üzerine düşen tüm görevleri yerine getiriyor. Bugün, sınırlarımızda terörist faaliyetlerin son bulması için Mehmetçik\'imiz, canı pahasına büyük bir vazifeyi yerine getiriyor\" diye konuştu.



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