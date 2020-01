Suriyeli çocuklar insanlık dramı yaşıyor

İstanbul’un neredeyse her cadde ve sokağında iç savaştan kaçan Suriyeli dilenci çocuklara rastlanıyor. Savaş mağduru çocuklar, İstanbul gibi kalabalık bir şehirde trafik ışıklarında her an ölümle burun buruna dileniyor; belediye ekipleri ve zabıta ise yaşanan bu duruma göz yumuyor.

Suriye’deki iç savaşın ilk dönemlerinde bu ülkeden kaçarak İstanbul’a gelen Suriyeli ailelerin çocukları, Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapıyordu. Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Dolapdere, Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi’nde aileleriyle dilencilik yapan çocukların sayısı gün geçtikçe arttı.

Artık megakentin her işlek cadde ve sokağında küçük gruplar halinde Suriyeli dilenci çocuklara rastlanıyor. Üstelik ilk zamanlarda aileleriyle birlikte dilenen çocuklar, artık küçük gruplar halinde dolaşarak dileniyor. İstanbul’da Suriyeli dilencilerin en yoğun olduğu iki bölge ise Taksim çevresi ve Eminönü. Ancak Şişli, Mecidiyeköy, Dolmabahçe, Beşiktaş ve Boğaz hattında da kısa mesafe olan aralıklarla Suriyeli çocuklar göze çarpıyor.

Birçok AVM’nin önü, kafe ve restoranların çevresinde de Suriyeli dilenci çocukları görülüyor. Çocukların üzerinde doğru düzgün giysi bile yok; kiminin ayağında hâlâ kışlık botlar var. Çoğu ise yalın ayak…

Çıplak ayaklarıyla trafik kurallarına zaten uyulmayan yollarda arabaların önüne fırlıyorlar; çocuklar dilendikleri her yerde ölümle burun buruna yaşıyor. Yetkililer ise yaşananları izliyor.