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Dünya

Suriyeli çocuklar için 4 yıldır Halep'e kaçak yollardan oyuncak taşıyor

"Baba bu oyuncakları Suriye'deki çocuklara götür, oyuncakları kaybolmuştur, sözü hayatımı da değiştirdi"

30 Eylül 2016 10:46

Halep doğumlu Finlandiya vatandaşı Rami Adham, 4 yıldır Suriye'deki çocuklara ülkesinden topladığı oyuncakları taşıyor. Kızı Yasemin'in Suriye'de savaş çıktıktan sonra "Baba bu oyuncakları Suriye'deki çocuklara götür. Oyuncakları kaybolmuştur" sözünün hayatını değiştirdiğini ifade eden Adham, dünya basınında da 'eğlence kaçakçısı' olarak biliniyor.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, Adham, “2 ayda bir Finlandiya’dan Suriye’deki çocuklara oyuncak götürüyorum. Uçakta 60 kiloluk sınır olduğu için her seferde sadece 700 oyuncak götürebiliyorum” diyor.

Çabalarıyla Suriye’nin Hatay sınırındaki Atme Köyü’ne 4 okulun inşa edilmesini sağlayan Adham, “Ben Atme Köyü’ndeki çocuklara insani koşulları yeniden yaratmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 6 çocuk babasıyım ve bir çocuğun nasıl mutlu olduğunu biliyorum. Şimdi onlar için okullar inşa ediyorum” diye mücadelesini anlatıyor.

17 yaşına kadar Suriye’nin Halep kentinde yaşayan ve 1989 yılında inşaat mühendisliği okumak için Finlandiya’ya gidip vatandaşlık alan Adham, 2012’de Suriye’de başlayan iç savaşın ardından, “Suriye halkı için bir şeyler yapmalıyım” deyip ülkesine gitmeye karar vermiş. Bunun üzerine 3 yaşındaki en küçük kızı Yasemin’in “Baba al benim bebeklerimi ve oyuncaklarımı Suriye’deki çocuklara götür. Onlar oyuncaklarını bombaların arasında kaybetmişlerdir” isteğinin ardındansa, 4 yıl önce ilk Suriye ziyaretini 100 oyuncakla gerçekleştirmiş.

Bölge halkına 6 bin dolar maddi destek veren Adham, çocukların mutluluğunu gördükten sonra 2 ayda bir ülkesine oyuncak taşımaya başlamış. Suriye’de savaşın ortasında kalan çocukların mutluluk babası olan Rami Adham, Türk asıllı olduğunu ve Suriye’ye her gidişinde Türkiye’yi ziyaret ettiğini de söylüyor. 

 Dede ve babasının Urfa’da yaşadığını anlatan Adham’ın verdiği bilgiye göre, dedesi Urfa’da doğmuş büyümüş. Babası Mustafa Kemal Uzdoğan ise Urfa’da büyüdükten sonra Halep’e taşınmış.

Finlandiya’da evlenen ve 4’ü kız 6 çocuğu olan, vitamin ile sağlık ürünleri üzerine bir işletme kuran Adham, dünyanın birçok yerine bu ürünleri ihraç ettiğini ancak 2012 yılından itibaren asli işinin Suriyeli çocukların yeniden hayata tutunması olduğunu ifade ediyor.

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