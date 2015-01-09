Suriyeli çocuklar çöpe dökülen sebze-meyveleri topluyor

Antalya Toptancı Hali'nde kilolarca sebze ve meyve, don nedeniyle pazar tezgahları yerine çöpe döküldü. Don yemiş marul, domates, salatalık gibi ürünler kentteki Suriyeli çocuklar tarafından alınarak, evlerine götürüldü.

Metropol kentlerde pazarlarda satılmayı bekleyen başta marul olmak üzere, domates, biber donarak yenilemeyecek hale gelince toptancı haldeki çöp konteynerlerine döküldü.



DHA'nın haberine göre, çöpler, Antalya'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar için geçim aracı oldu. Ellerinde büyük poşetler ve kasalarla çöpleri tek tek dolaşan çocuklar 'yenebilecek' olarak gördükleri her ürünü alarak yanlarındaki poşetlere, kasalara dolduruyor.

Suriyeli çocuklar, kasalar ağırlaştıkça taşımak için kendilerince bir yöntem de geliştirdi. Kasaya ya da karton kutulara bağladıkları ipleri bellerine geçiren çocuklar, sürükleyerek evlerinin yolunu tutuyor.



Halde çöpleri karıştıran çocuklardan biri "Burada ne yapıyorsunuz" sorusuna, Kürtçe, "Biz Suriye'deki savaştan kaçtık. Kobani'den geldik" yanıtını verdi. Kasadaki sebzeleri çöpten çıkardıklarını anlatan çocuk, "Evet çöpten çıkardık. Biz yiyeceğiz" dedi. Adının Muhammet olduğunu belirten bir başka Suriyeli çocuk da anne ve babasının işsiz olduğunu, bu nedenle çöpten topladıklarını eve götüreceklerini söyledi.