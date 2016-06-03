Suriyeli çocuklar Beşiktaş'ta denize düşen adamın hayatını kurtardı

Suriye’li 3 üç çocuk, Beşiktaş sahilinde denize giren, daha sonra hareketsiz kalan Abdulkadir K.’yi denizden çıkararak hayatını kurtardı. Abdulkadir K., olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, olay Beşiktaş Üsküdar İskelesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar İskelesi’nin yanından denize giren Abdulkadir K., bir süre yüzdükten sonra denizde hareketsiz kaldı.

Denizde bir kişinin hareketsiz kaldığını gören Suriyeli 3 çocuk denize atladı. Yüzme bilen Mahmut, denizdeki kişiyi kurtararak kıyıya yaklaştırdı.

Arkadaşlarının yardımıyla Abdulkadir K.’yı kıyıya çıkaramayınca olay yerine Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde bekleyen polisler geldi.

Polisler denizdeki kişiyi sahile çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdulkadir K.’yı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kurtarmaya katılan çocuklardan Abdullah, "Adam denizin üzerinde yüzüyordu. Birden hareketsiz kaldı. Bizde denize girerek adamı kurtardık. Ambulans geldi adamı aldı" derken İbrahim ise "Biz hareketsiz olduğunu görünce ölecek zannettik. Denize atladık, kurtardık" diye konuştu.