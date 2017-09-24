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Suriyeli çocuklar açlıktan ağladı; mahalleli seferber oldu

Suriyeli çocuklar polis tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

24 Eylül 2017 18:45

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Elşaban çifti, çalışmak için çocuklarını evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Acıkan çocuklar cama çıkıp ağlamaya başlayınca mahalleli seferber oldu. Polisi arayan vatandaşlar, çocukların durumunu görünce gözyaşı döktü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep’ten Adana’ya gelen 4 çocuklu Suriyeli Elşaban ailesi merkez Seyhan İlçesi’ndeki Bey Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Nur ve Ahmet Elşaban çifti, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı.

Bu sabah saatlerinde, işe giden eşinin ardından Nur Elbaşan da 4 çocuğunu bırakıp evden ayrıldı. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçenler polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak içeri girdi. Çocukların açlıktan ağladıklarının anlaşılması üzerine marketten bisküvi ve içecek alındı.

Mahalleli gözyaşı döktü

Olayın duyulmasının ardından, toplanan mahalle sakinleri, çocukları evlerine götürmeyi teklif etti. kimi mahalleli durumdan etkilenerek gözyaşı döktü.

İsimlerinin 11 yaşında Hasan, 10 yaşında Sıdra, 7 yaşında Hasne ve 2 yaşında Muhammet olduğu belirtilen kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibine teslim edildi. Ardından çalışan baba Ahmed’e telefonla ulaşıldı. Evden çıkarılan kardeşler, ekip otomobiline bindirilmek istedikleri sırada ağlamaya başladı.

Suriyeli çocuklar, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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