Suriyeli cinayetine 2 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi\'nin (28) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Side Mahallesi 531 Sokak\'ta, geçen cuma gecesi Suriyeli Muaz Elsmudi\'ye, plakası belirlenemeyen otomobildeki kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Elsmudi için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Muaz Elsmudi\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, boş 14 kovan bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öldürülen Muaz Elsmudi\'nin cep telefonunda yapılan incelemede, en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Jandarma, cinayetle bağlantılı olabileceği düşünülen ve araç kiralama işi yaptığı öğrenilen Zafer Aslan\'ın yanı sıra Kemal Külte ile H.A.\'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerin, ifadelerinde, Muaz Elsmudi\'nin torbacılık yaptığını, aralarında uyuşturucu satışı konusunda alacak- borç anlaşmazlığı olduğunu, olayın olduğu gece de bu durumu görüşmek için bir araya geldiklerini söylediği belirtildi. Muaz Elsmudi\'nin olay gecesi uyuşturucu kullandığını, uyuşturucunun etkisiyle kendilerine küfretmeye başladığını ve para ödemeye yanaşmadığını öne süren şüphelilerin, bir anlık öfkeyle Muaz Elsmudi\'yi öldürdüklerini söylediği bildirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2\'Sİ TUTUKLANDI

Savcılıkta sorguları tamamlanan şüpheliler, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Zafer Aslan ve Kemal Külte, \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı. H.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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