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Suriyeli çift üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi

KAYSERİ, (DHA) - ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak, 2 kızlarıyla birlikte Türkiye'ye gelip, Kayseri'ye yerleşen Suriye uyruklu Kamile Elsiteyf ve Eymen Hamdu çifti, üçüz erkek bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini verdi

31 Ağustos 2018 14:25

KAYSERİ, (DHA) - ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak, 2 kızlarıyla birlikte Türkiye\'ye gelip, Kayseri\'ye yerleşen Suriye uyruklu Kamile Elsiteyf ve Eymen Hamdu çifti, üçüz erkek bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini verdi.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2 kızlarını alıp, Halep\'ten Kayseri\'ye gelen Suriyeli Kamile Elsiteyf ve Eymen Hamdu çifti, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi\'ndeki eve yerleşti. İnşaatlarda fayans işçisi olarak çalışan Eymen Hamdu\'nun eşi Kamile Elsiteyf, üçüz erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Suriyeli çift, çocuklarına Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini verdi. Çocuklarını sağlıkla kucaklarına aldıklarını belirten Eymen Hamdu, \"Biz Halep\'ten buraya kaçarak, geldik. Oradaki durumları, rejimin sıkıntılarını biliyorsunuz. Halep\'te doğan 3 ve 4 yaşlarında iki kızımız vardı. Çok şükür, Rabb\'im nasip etti; üçüz çocuklarımız oldu. Ben buraya geldiğimde, orada ne imkanım varsa bırakıp, geldim. Ne kadar şükretsek az. Türkiye devleti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne olurdu halimiz, bilmiyorum. Burada çalışıyorum. Çocuklarım da sağ salim doğdu. Sağlıkları iyi\" diye konuştu.

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