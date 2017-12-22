Suriyeli bebek yatağında ölü bulundu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yaşayan Suriyeli Fatıma- Muhanned Azadi çiftinin 3.5 aylık bebekleri Muhammed, sabah yatağında ölü bulundu.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi\'nde meydana geldi. 1007\'inci Sokak üzerindeki gecekonduda yaşayan Suriyeli Azadi çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3.5 aylık Muhammed, sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Bebeğin nefes almadığını fark edince şoke olan Azadi çifti, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Muhammed Azadi\'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Suriyeli çiftin 4 yıl önce Türkiye\'ye geldiği ve baba Muhanned Azadi\'nin hurda toplayarak geçimini sürdürdüğü öğrenildi.



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