Suriyeli Bana’nın savaş ve Türkiye anıları kitap olacak

Suriye'nin Halep kentinde geçen yıl Rusya ve Suriye’nin kuşatması altındaki bölgeden attığı tweet’lerle tüm dünyada tanınan ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen 7 yaşındaki Suriyeli Bana Alabed, gelecek sonbaharda anılarını yayınlayacağını duyurdu.

Küçük kızın Suriye savaşında yaşadığı korku dolu günleri ve Türkiye macerasını konu alacak “Dear World” (Sevgili Dünya) isimli kitap, Simon & Schuster yayınevi tarafından basılacak. Bana Twitter’daki yaklaşık 370 bin takipçisine müjde vererek “Kitabımın basılacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum” mesajını paylaştı. Bana, yayınevi aracılığıyla yaptığı açıklamada da “Umarım kitabım dünyanın Suriye’deki çocuklar ve insanlar için bir şeyler yapmasını sağlar, savaşı yaşayan dünyadaki tüm çocukların barışa kavuşmasına yardım eder” dedi.

Annesi Fatima da, CNN’e yaptığı açıklamada kızının kitabı yazmaya başladığını belirterek “Umarım onun hikayesi, savaşlarda en büyük zararı çocukların gördüğünü insanların anlamasını sağlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Halep’ten tahliye edildikten sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşen Bana ve ailesini, geçen aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.