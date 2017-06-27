Suriyeli Bana, TIME'ın 'internetteki en etkili insanlar' listesinde

Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin 'internetteki en etkili insanlar' listesinde yer aldı.

TIME, her yıl yayımladığı listeyi, küresel çapta sosyal medyada etki ve haber olma kriterleriyle hazırlıyor. Suriyeli Bana Alabed de Halep operasyonu sırasında @AlabedBana Twitter hesabından Doğu Halep ile ilgili birçok fotoğraf ve video paylaşmıştı. Dikkatleri üstüne çeken 8 yaşındaki Bana Alabed, TIME tarafından 'internetteki en etkili insanlar' listesine seçildi. Alabed'in hesabının yaklaşık 366 bin takipçisi bulunuyor.

25 kişilik listede ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yazar J. K. Rowling, pop şarkıcısı Rihanna ve magazin yıldızı Kim Kardashian da bulunuyor.

Bana ve ailesi, Aralık 2016'da Doğu Halep'ten tahliye edilmeleri ardından Türkiye'ye yerleşmişti. Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.