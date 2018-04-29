T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriyeli Bana, TIME'ın internetteki en etkili insanlar listesinde

Halep kentinde geçen yıl yoğun çatışmaların yaşandığı dönemde, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla gündeme gelen 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.

25 kişilik listede ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yazar J. K. Rowling, pop şarkıcısı Rihanna ve magazin yıldızı Kim Kardashian da bulunuyor.

TIME her yıl yayımladığı listeyi, küresel çapta sosyal medyada etki ve haber olma kriterleriyle hazırlıyor.

Halep operasyonu sırasında @AlabedBana Twitter hesabında Doğu Halep'ten birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı.

Hesabın yaklaşık 366 bin takipçisi bulunuyor.

Bana ve ailesi, Aralık 2016'da Doğu Halep'ten tahliye edilmeleri ardından Türkiye'ye yerleşmişti.

Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalepTwitterBana Alabed Amerikan TIMEGeçenSuriye HalepABD Başkanı Donald TrumpRowlingRihannaKim KardashianDoğu HalepAralıkTürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24