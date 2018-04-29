Suriyeli Bana, TIME'ın internetteki en etkili insanlar listesinde

Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.

25 kişilik listede ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yazar J. K. Rowling, pop şarkıcısı Rihanna ve magazin yıldızı Kim Kardashian da bulunuyor.

TIME her yıl yayımladığı listeyi, küresel çapta sosyal medyada etki ve haber olma kriterleriyle hazırlıyor.

Halep operasyonu sırasında @AlabedBana Twitter hesabında Doğu Halep'ten birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı.

Hesabın yaklaşık 366 bin takipçisi bulunuyor.

Bana ve ailesi, Aralık 2016'da Doğu Halep'ten tahliye edilmeleri ardından Türkiye'ye yerleşmişti.

Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.