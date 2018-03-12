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Suriyeli Avin, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da işaret diliyle okudu

İSTANBUL, (DHA) – BAĞCILAR Belediyesi Bilgi Evleri İşaret Dili Kulübü öğrencisi bin 380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak rekor kırdı

12 Mart 2018 20:44

İSTANBUL, (DHA) – BAĞCILAR Belediyesi Bilgi Evleri İşaret Dili Kulübü öğrencisi bin 380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyarak rekor kırdı. Bin 380 öğrencinin işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okumak için bir araya geldiği rekor denemesinin dikkat çeken ismi Suriyeli Avin oldu. Avin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere biliyor ve işaret diliyle de okuyabiliyor.

Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti’nin onayladığı başarı, çocukların ailesine, öğretmenlerine, yakınlarına ve izleyenlere büyük gurur yaşattı.

 AVİN İSTİKLAL MARŞI\'NIN 10 KITASINI OKUDU

4 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye ailesiyle birlikte yerleşen Avin, Bağcılar’da ilk okul eğitimini sürdürüyor. Avin, ilk olarak Türkçe’yi öğrenmiş ve ardından İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezberlemiş. Suriyeli Avin, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da işaret diliyle okudu.

“ÇOCUKLARIMIZIN İYİ YETİŞMESİ ADINA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ”

Çocukları tebrik ederek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugün bin 380 çocuk işaret diliyle İstiklal Marşı’mızı okudular. Daha önce de farklı birçok konuda rekora imza attılar.  Onlar bizim için çok önemli ve onların iyi yetişmesi adına birçok projeye de imza atıyoruz. Bugünün anlamı çok daha farklı. 12 Mart İstiklal Marşı’mızın kabulü ve aynı zamanda Çanakkale Savaşlarımızın yıl dönümü. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi vatanına ve milletine, ezanına ve bayrağına bağlı bir şekilde yetiştirdiğimiz sürece de bu ülke tarihte olduğu gibi dünyada barışın adı olacaktır” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

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