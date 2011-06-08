-SURİYELİ ASKERLER SAF MI DEĞİŞTİRDİ? BEYRUT (A.A) - 07.06.2011 - Suriye'nin kuzeyindeki Cisr Eşşuğur'daki olaylarda, isyancı askerlerin protestoculara katıldığı iddia edildi. Hükümet dün, ''silahlı grupların'' kasabada saldırı düzenlediğini ve 120 güvenlik gücünün öldüğünü bildirmiş ancak ağır silahlarla donanmış ordunun nasıl böyle büyük bir kayıp verdiğine açıklama getirmemişti. Kasaba sakinlerinden biri, kasabaya yapılan, günler süren operasyondan sonra, ''Şebiha'' adlı hükümet yanlısı silahlı grubun haydutça tutumuna kızan bir grup askerin ordudan kaçtığını ileri sürdü. Adının açıklanmasına istemeyen kasaba sakini, silahlı kişilerin insanları terörize ettiğini ve mezhep çatışmasını kışkırttıklarını belirtti. Bazı eylemciler de bazı askerlerin saf değiştirdiğini anlattılar. Bu arada misilleme korkusuyla bölge halkının kaçmaya başladığı da belirtiliyor. Cisr Eşşuğur'da ne olup bittiğinin ayrıntıları bilinmiyor ancak ''askerin isyana katıldığı'' haberlerinin gerçek olması durumunda, bunun rejimde yeni ve önemli bir çatlak açacağı belirtiliyor. Suriyeliler, taktikleri arasında protestoculara ateş açmak da bulunan ''Şebiha'' güçlerini ordu ve polisten daha korkutucu buluyor. Cisr Eşşuğur 1980'lerde yasaklı Müslüman Kardeşlerin kalesi durumundaydı.