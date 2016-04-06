Suriyeli askerin kalbini yiyen militan öldürüldü

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 2013 yılında, bir Suriyeli askerin kalbini yerken görüntülenen Ebu Sakkar adlı militanın, rakip bir isyancı grubun saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Ebu Sakkar'ın ölü bir Suriyeli askerin kalbini yediğini gösteren görüntüler internet üzerinden yayınlanmış ve uluslararası çapta infial yaratmıştı.

Bu olaydan kısa süre sonra BBC'ye konuşan Sakkar, "Aynı şeyi tekrar yaparım" demişti.

Sakkar'ın çatışmaların başlarında muhalif Özgür Suriye Ordusu'na katıldığı, daha sonra kendi tugayını kurduğu, bir yıl önceyse El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi'ne katıldığı bildiriliyor.

İngiltere merkezli muhaliflere yakın SOHR, Sakkar'ın İdlib'te vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Nusra, 'Suriyeli pilotun' görüntülerini yayımladı

Öte yandan, Nusra Cephesi sosyal medyada, uçağı düşürülen bir Suriyeli pilota ait olduğunu belirttiği bir video yayımladı.

Örgütün, uçağı Salı günü Halep'te düşürdüğü iddia ediliyor.

Sosyal medyada yayınlanan bu kısa videoda görülen ve pilot olduğu aktarılan kişi adını söylüyor ve Lazkiyeli olduğunu belirtiyor.

Suriyeli yetkililer bir ordunun uçağının düşürüldüğünü teyit etmişti.