T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacaklarını söyledi

22 Ağustos 2018 20:55

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası kullanacaklarını söyledi.
Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı\'ya gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan \'Assasni\' aşireti lideri Emin Al Assani, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını söyledi. Assani, \"Türkiye\'nin yanındayız, ABD\'nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye\'de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine Türk Lirası\'nı kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA HATAY ReyhanlıSuriyeliTürk LirasıKurban BayramıReyhanlıToplantıEmin Al Assani ABD Başkanı Donald Trump TürkiyeAssaniABDBiz SuriyeliSuriyeTümFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24