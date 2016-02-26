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Suriyeli anneye ölen bebeğini karton kutuda verdiler!

Olay, kutunun X-ray cihazından geçirilmesi sırasında fark edildi

26 Şubat 2016 20:09

Doğumundan itibaren hastanede verdiği hayata tutunma mücadelesini kaybeden 26 günlük Suriyeli Aişe bebeğin cenazesi, karton kutu içerisinde annesine teslim edildi. Olay, Türkçe bilmeyen ailenin bebeklerinin defin işlemi için belediyeye götürmesi ve karton kutunun belediyenin X-Ray cihazından geçirilmesiyle ortaya çıktı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Suriyeli sığınmacı İsa  ve Rağde çiftinin 26 gün önce dünyaya gelen Aişe ismini verdikleri bebekleri, doğduğu günden beri tedavi gördüğü Adana'da özel bir hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Baba ayakları özürlü olmasından dolayı koltuk değneği ile yürüdüğü için Aişe bebeğin cenazesi ölüm raporu ile karton kutu içinde anne Rağde Elrif Eiel Vezir'e teslim edildi.

Karton kutu içindeki bebeğinin cenazesiyle defin işlemleri için belediyeye gelen Türkçe bilmeyen Suriyeli aileye güvenlik görevlileri kutuyu X-Ray cihazına koymalarını istedi. Görevliler, X-Ray cihazından geçen kutuda bebek olduğunu görünce şaşırdı. Bebeğin cenazesi, Osmaniye Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracıyla Osmaniye Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Karton kutuda Aişe bebeğin cansız bedenini gören vatandaşlar ise hastanenin uygulamasına tepki gösterdi. Yaşananlara şahit olanlar, "Ne olursa olsun sonuçta acılı anneye yavrusunun karton kutuda verilmesi Türk milleti olarak bize yakışmadı." diyerek tepki gösterdi.

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