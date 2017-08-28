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Suriyeli anneden üçüz bebek sürprizi

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Suriyeli 20 yaşındaki Heba Alrslan, İskenderun Devlet Hastanesi'nde üçüz bebek dünyaya getirdi

28 Ağustos 2017 13:35

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde Suriyeli 20 yaşındaki Heba Alrslan, İskenderun Devlet Hastanesi\'nde üçüz bebek dünyaya getirdi.
Ülkesindeki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce Türkiye\'ye sığınan Heba Alrslan, doğum sancısı başlayınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi\'nde götürüldü. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa tarafından yapılan operasyonla Suriyeli anne üçüz kız bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumu iyi olan Heba Alrslan, üçüz bebek dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu, kızlarına Esma, Nur ve Fatma adlarını vereceklerini söyledi.
Bebeklerin sağlıklı olduğunu söyleyen Dr. Nilay Kahraman Pişkinpaşa, \"Hamileliğin 35\'inci haftasında sezaryen yapıldı. Bebeklerin biri 2 kilo 180 gram, biri 2 kilo, diğeri ise 2 kilo 80 gram doğdu. Şu anda yeni doğan servisimizde kuvözde gözlem altındalar\" diye konuştu.


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