Suriyeli anne ve çocuğunun katledilmesine tepki

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 9 aylık hamile 20 yaşındaki Suriyeli Al Rahmun\'u, 10 aylık çocuğuyla birlikte öldürmekle suçlanan tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edilirken, sivil toplum kuruluşları üyeleri en ağır cezaların verilmesini istedi.

Bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma öncesi sivil toplum kuruluşları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Esra Hatipoğlu, \"Kaç aylık hamile olduğunu bilmiyorduk\" diyen şüphelilerin insanlıktan nasiplerini almadıklarını söyledi. Hatipoğlu, şöyle konuştu:

\"Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadise ile ilgili faillerin en ağır cezayı almaları sağlamak için bu davayı takip ediyor ve bunu ülkemize emanet olan bir aileye karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. \'Kaç aylık hamile olduğunu bilmiyorduk\' diyebilen sanıkların insanlıktan nasiplerini almadıklarını ve bu canilerin en ağır cezayı almasının ancak bir nebze olsun vicdanları rahatlatacağını ifade etmek istiyoruz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere insanlığa karşı yapılan her türlü şiddet karşısında olduğumuzu, insan hayatını hiç sayan gözünü dahi kırpmadan bir canı alabilen katillerin en ağır cezayı almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.\"

İstanbul Kadın Meclisleri üyesi Sultan Gürbey, Türkiye\'de 2017 yılında 409 kadının öldürüldüğünü ve 332 kadının cinsel istismara uğradığını ifade ederek, şöyle devam etti:

\"Savaştan kaçıp gelerek Türkiye\'de yaşamaya çalışan göçmen kadınların neler yaşadığını da bir kez daha gündeme getirmiştir Emani\'nin öldürülmesi. Türkiye\'de 2017 yılında 409 kadın öldürüldü, 387 çocuğa cinsel istismarda bulunuldu, 332 kadın cinsel saldırıya uğradı. Bu sayılar son yılların rekor sayılarıdır. Ülkesindeki şiddetten kaçan kadınların sığındıkları ülkelerde de cinsel şiddete maruz kalmaları, öldürülmeleri kabul edilemez. 2017 yılında çocukların da babaları tarafından öldürüldüğüne şahit olduk. Kadınlar ve çocukların hayatı hiçe sayılıyor, ancak bir cezalandırma aracı olarak görülüyorken, Diyanet 9 yaşındaki çocuk evlenebilir diyor, RTÜK çocukların danslarına ceza keserek kadın ve çocuk düşmanlığını pekiştiriyor. Bir daha Emani\'lerin olmaması kadınların ve çocukların cinsel şiddete maruz kalmaması, öldürülmemesi için yapılması gereken iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, faillere caydırıcı cezalar verilmesi, 6 bin 284 sayılı sözleşme etkin bir şekilde uygulanmalıdır.\"



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