SURİYELİ ANNE-KIZI ÖLDÜREN ZANLI HAKKINDA İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Üsküdar\'da Suriyeli gazeteci ve aktivist Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat\'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklanan A.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. A.B. hakkında, “Kasten öldürmeö suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Orouba Barakat\'ın rejim muhalifi olması nedeniyle uzun süre farklı ülkelerde yaşadığı, 2015 yılında Türkiye\'ye gelerek Amerikan vatandaşı olan kızı Halla Barakat ile Üsküdar\'da yaşamaya başladıkları belirtildi.

Türkiye\'de üniversiteyi bitiren Halla Barakat\'ın rejim muhalifi internet sitelerinde yazmaya başladığı belirtilen iddianamede, şüpheli A.B.\'nin öldürülen Orouba ve Halla Barakat\'ın akrabası olduğu, iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldikten sonra zaman zaman onların evinde kaldığı kaydedildi. Şüphelinin olay gecesi yine anne-kız ile birlikte evde kaldığı, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, kesici ve delici aletle öldürdüğü belirtilen iddianamede, Orobua Barakat\'ın vücudunda 14, Halla Barakat\'ın ise 9 kesici ve delici alet izine rastlandığı ifade edildi.

İddianamede şüphelinin, kokmaması için cesetlerin üzerine deterjan döktüğü, yorganla kapattığı, olay sonrası evden ayrılarak Bursa\'ya gittiği, ardından da dönerek cenaze törenlerine katıldığı belirtildi.

Şüphelinin mahkeme sorgusunda Orouba Barakat\'ı parasını vermediği için, olayı gören Halla Barakat\'ı da bağırdığı için öldürdüğünü kabul ettiği belirtilen iddianamede, A.B.\'nin \"Kasten adam öldürme\" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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-Olayın arşiv görüntüleri

