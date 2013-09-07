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Suriyeli Alevilerin sığındığı cemevine silahlı saldırı

Suriyeli Alevi sığınmacıların kaldığı cemevine silahlı saldırıda bulunuldu. Cemevi yönetimi saldırının nedeninin henüz bilinemediğini açıklayarak saldırı görüntülerinin polise teslim edildiğini söyledi

07 Eylül 2013 16:16

Türkiye 'ye sığınan ve kamplara yerleştirilemedikleri için parklarda kalan Alevi sığınmacıların barındığı cemevine silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Bu sabah saatlerinde sığınmacıların kaldığı Sultangazi Pir Sultan Cemevi'ne gelen iki saldırgan ateş açmak isterken, silah tutukluluk yaptı. Bu sırada saldırganlarla mücadele eden cemevi bekçisi aldığı silah kabzası darbesiyle yaralandı.

Cemevi yönetimi saldırının nedeninin henüz bilinemediğini açıklarken, saldırganların görüntülerinin net olduğunu ve kamera kayıtlarının polise teslim edildiği açıklandı.

Sol gazetesine açıklama yapan Sultangazi Cemevi Şube Başkanı Zeynel Odabaş, “Ben dün gece saat 02.00 sularında şubeden çıkıp eve gittim, o esnada iki kişi cemevinin duvarından atlayarak silahla ateş etmeye çalışıyor, silah tutukluk yapıyor. Daha sonra orada bulunan ve gönüllü olarak gece nöbet tutan iki arkadaşımızla bir arbede yaşanıyor ve iki arkadaşımız yaralanıyor. Kamera görüntülerinden tespit ettik. Arkadaşlarımız hastaneye gittiler raporlarını aldılar ve karakola ifade vermeye gittiler. Biz bunun Alevi mültecilere yönelik bir saldırı girişimi olduğunu düşünüyoruz. Günlerdir yardım etmeye çalıştığımız Alevi mültecilere yönelik bir saldırının arkasında kim olduğunu bilmiyoruz ama bu duruma sessiz kalmayacağız.”

Cemevi yönetimi bugün ayrıca konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

 

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