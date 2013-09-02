Polis: Cemevinde Suriyelileri misafir etmek suç

AKP’nin Suriyeli mültecilere çifte standart uyguladığı ortaya çıktı. İstanbul Sultangazi’de Alevi Suriyelileri misafir eden demokratik kitle örgütü ve cemevine giden polis "Suriyelileri misafir etmek suç" dedi.

Sendika.Org'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti, 31 Ağustos günü Sultangazi’deki cemevine giderek orada kalan Suriyelilerin emniyete teslim edilmesini istedi. Cemevindekiler de Suriyelilere insanca kalacakları bir yer gösterilmeden kimseyi bırakmayacaklarını, Suriyelileri misafir ettiklerini söylediler.

Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaşı, olayla ilgili Sendika.Org ile görüştü.

Bir gazete haberinin ardından Kumkapı’da Suriyelilerin sokakta kaldığını öğrenen Odabaşı, Sultangazi’deki demokratik kitle örgütleriyle bir heyet oluşturarak Suriyelilerle görüştüklerini söyledi. Suriyelilerin bir buçuk aydır sokakta yaşam savaşı verdiklerini öğrendikten sonra Fatih Belediyesi’ne başvurup Suriyelilere bakmak istediklerini belirten heyet olumlu bir yanıt almadı. Olayın Emniyet’e bildirilmesinin ardından Fatih Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği devreye girdi. Fatih Belediyesi dışında başka belediyelere de durumu anlattıklarını belirten Odabaşı, birçok belediyeden yer sağlama gibi yardımların yapılabileceğine dair söz aldıklarını ancak söz verilmesinden bir gün sonra “Valiliğin talimatı var bir şey yapamayız” yanıtını aldıklarını söyledi.

Hiçbir olumlu sonuç çıkmayınca heyet 100’ün üzerindeki Suriyeli’yi mahallelerinde misafir etmeye başladı. Suriyeliler cemevine geldiklerinde İstanbul Emniyeti de peşinden geldi, Suriyelileri misafir etmenin suç olduğunu söyledi. Zeynel Odabaşı, yaptıklarının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olduğunu ve savaştan kaçanları misafir ettiklerini dile getirdi.

Odabaşı misafir ettiklerinin El Nusra’nın zulmünden kaçan, Suriye’de yaşayan Aleviler ve Kürtler olduğunu söyledi. Özellikle Tel Abyat, Şam gibi kentlerden Rojava bölgesinden kendi imkanlarıyla kaçanlardan oluşan Suriyelilerin “Bizi kamplara götürürlerse orada bizi katlederler” dediklerini belirten Odabaşı, birçok yerde Suriyelilerin misafir edildiğini ancak El Nusra zulmünden kaçanların misafir edilmesinin polis tarafından suç olarak görüldüğünü söyledi.

Odabaşı şunları söyledi: Çoğu Alevi olan Suriyelileri misafir etmeye başladık, Emniyet geldi “bu yaptığınız suç” dedi. Bu Suriyeliler bir buçuk aydır sokakta kalmış, buna göz yumulmuş, insanca barınabilecekleri bir yer sağlanmamış. Bunlar El Nusra zulmünden kaçtıkları için mi böyle oluyor?

Odabaşı, polise “Antakya’da birçok Suriyeli’nin otellerde evlerde kalmasına izin veriliyor burada neden karşı çıkılıyor” şeklinde sorduğu soruya “O devletin işi” yanıtını aldıklarını belirtti. Misafir ettikleri Suriyelilerin El Nusra zulmünden kaçtığını belirterek kamuoyunda “Suriye’deki savaştan kaçanların tamamının Esad’ın zulmünden kaçtığı” yönünde bir izlenim yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Devlet yetkililerine seslenen Odabaşı, El Nusra zulmünden kaçan Suriyelilere insan gibi kalabilecekleri güvenli bir mekan sağlanmasını talep etti. Bu talepleri sağlanana kadar kendilerini evlerinde misafir edeceklerini belirti.