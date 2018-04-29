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BBC Türkçe

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızının ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

DHA, Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile onun gazeteci kızı Halla'nın ölümüyle ilgili bir kişinin Bursa'da gözaltına alındığını duyurdu. Haberde, zanlının anne-kızın akrabası olduğu belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile onun gazeteci kızı Halla'nın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, anne-kızı öldürdüğü şüphesiyle Bursa'da gözaltına alınan zanlı, iki kadının akrabası.

Zanlının kamera kayıtlarından yola çıkılarak yakalandığı belirtiliyor.

60 yaşındaki Orouba Barakat ile 22 yaşındaki kızı Halla, geçen hafta İstanbul'daki evlerinde ölü bulunmuşlardı.

Anne-kızın ölümü, arkadaşlarının kayıp olduklarını bildirmesi ile ortaya çıkmıştı.

Orouba'nın kardeşi Shaza Barakat sosyal medya hesabından yazdığı mesajla iki kadının Beşar Esad rejimi tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Shaza Barakat Facebook paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Orouba gazetelere manşet haberler yaptı, suçluları takip etti ve onları teşhir etti. Onun ve kızı Halla'nın ismi bu kez manşetlerde."

Türk medyasında yer alan haberlerde, Orouba'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iktidarında cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarını araştırdığı aktarılıyor.

Amerikan vatandaşı olan Halla ise Orient News isimli Suriyeli muhalifleri destekleyen bir internet sitesinde editör olarak çalışıyordu.

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