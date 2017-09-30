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SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI (2)

  *Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelendi ve katil zanlısı yakalandı Ali AKSOYER İSTANBUL DHA  Üsküdar'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili

30 Eylül 2017 15:41

 

*Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelendi ve katil zanlısı yakalandı

Ali AKSOYER İSTANBUL DHA 
Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat  Bursa\'da gözaltına alındı. Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit ettiği, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 3 gündür şüpheliyi yakalamak için Bursa\'da çok sayıda yere baskın yaptığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacak.

BOĞAZLARINDAN BIÇAKLANMIŞLARDI
Üsküdar bir hafta önce meydana gelen olayda Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Boğazlarından büyük bir bıçakla öldürülen anne kızın cesetleri salonda yanyana yatırılmış üzerlerine deterjan benzeri bir toz döküldükten sonra battaniyeyle örtülmüş olarak bulunmuştu.

KAMERADAKİ ŞÜPHELİ KİŞİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saaatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

BURSA\'DA 3 GÜN SÜREN OPERASYON YAPILDI
Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa\'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa\'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat\'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin bellli olacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:
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-Ahmet Barakat\'ın fotoğrafı 
-Olayla ilgili arşiv görüntüler

30.09.2017 - 12.23 - Haber Kodu : 170930054
30.09.2017 - 12.19 - Haber Kodu : 170930053

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