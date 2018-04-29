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BBC Türkçe

Suriyeli aktivist anne ve gazeteci kızı İstanbul'da 'öldürüldü'

Türkiye'de yaşayan tanınmış bir Suriyeli aktivistle onun gazeteci kızı İstanbul'daki evlerinde ölü bulundu. TRT, bıçaklanarak öldürülen Orouba ve Halla Barakat'ın cesetlerinin kokmaması için kireç ile kaplandıklarını aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'de yaşayan tanınmış bir Suriyeli aktivistle onun gazeteci kızı İstanbul'daki evlerinde ölü bulundu.

60 yaşındaki Orouba Barakat ile 22 yaşındaki kızı Halla'nın ölümü, arkadaşlarının kayıp olduklarını bildirmesi ile ortaya çıktı.

Üsküdar'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülen anne kızın ölüm haberini Orouba'nın kardeşi Shaza Barakat sosyal medya hesabından yazdığı mesajla paylaştı.

"İki kadının diktatörlük tarafından suikaste uğradığını" öne süren Facebook paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Orouba gazetelere manşet haberler yaptı, suçluları takip etti ve onları teşhir etti. Onun ve kızı Halla'nın ismi bu kez manşetlerde."

Türk medyasında yer alan haberlerde, Orouba'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad iktidarında cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarını araştırdığı aktarılıyor.

22 yaşındaki Halla ise Orient News isimli Suriyeli muhalifleri destekleyen bir internet sitesinde editor olarak çalışıyordu.

TRT World kanalı öldürülen anne kızın battaniyeye sarıldığını, kokuyu engellemek için ise üzerlerine kireç tozu döküldüğünü aktardı.

Yapılan haberde Halla Barakat'ın Amerikan vatandaşı olduğu da belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde, anne kızın sosyal medya üzerinden de ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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