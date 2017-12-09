Suriyeli ailenin yaşam mücadelesi

ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen 10 kişilik aile, yaşamını güç koşullar altında sürdürüyor.

Suriye\'nin Münbiç kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa\'ya gelen 10 kişilik Edyep Ailesi, Yakubiye Mahallesi\'nde aylık 250 liraya kiraladıkları 2 odalı eski evde hayata tutunmaya çalışıyor. Savaş mağduru aile, komşularının verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurup, battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor. Savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu ancak son aylarda Münbiç\'e yönelik saldırılara daha fazla dayanamayarak eşi, annesi, gelini ve 6 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldiklerini belirten 52 yaşındaki Ahmed Edyep, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi. Türkiye ve Şanlıurfa\'nın güvenli olduğunu ancak zor şartlarda yaşadıklarını anlatan Edyep şunları söyledi:

\"Savaş nedeniyle 4 kez yer değiştirdik, amacımız vatanımızdan kopmamaktı ancak peşimizi bırakmadılar. 2012 yılında Deyrizor\'daki evimizden çıkıp Haseke\'ye geçtik, sonra PYD orayı ele geçirdi, kendisinden olmayanları kabul etmiyordu, orada kalabilmek için kefil istiyorlardı, olmayınca bir sürü sıkıntı yaşatıyorlardı. Biz de bu yüzden Münbiç\'e geçtik ancak orayı da ele geçirince yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. İki yaşında kızım var, annem yaşlı, büyük oğlum yeni evlenmişti onlar için Türkiye\'ye kaçmak zorunda kaldık. Ne yapalım Allah\'a sığındık, buraya geldik. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz tabii ki. Tek sıkıntımız işimizin olmamasıdır. Her şeyimizi orada bırakıp geldik, kira ödüyoruz, eşim ve büyük oğlum iş bulursa başka bir eve taşınmak istiyoruz. Havalar soğudu, çocuklarım geceleri üşüyor. 10 kişi bu evde yaşamak zor oluyor.\"

FOTOĞRAFLI