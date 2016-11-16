Suriyeli ailenin evinden 5 kilo altın çaldılar!

Bahçelievler'de gece saatlerinde kendilerine polis süsü veren kişiler, Suriyeli bir ailenin oturduğu evden iddiaya göre 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı. Olay yerinden kaçan araba ve onu kovalayan kişiler bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.00 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde bulunan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu apartman dairesine gelen şüpheli 4 kişi sahte polis kimliği göstererek "Hakkınızda ihbar var, evde arama yapacağız" diyerek içeri girdi. Daha sonra şüpheliler Suriyeli aileyi bir oda içerisine kilitleyip evde buldukları 5 kilo altını alıp kaçtı. Bu sırada aile üyeleri olaydan şüphelenip kapının kilidini kırdı. Suriyeli aile evde sakladıkları altınları yerinde bulamayınca soyulduklarını anlayınca hızla sokağa çıktı. Bu sırada hırsızların dışarda bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştığını gören aile üyeleri çevreden yardım isteyerek aracın peşinden koştu. Şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan otomobil güvenlik kamerasında

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Suriyeli aileden aldığı bilgiler doğrultusunda çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Fatih Caddesi üzerinden ters istikamete giden beyaz bir otomobil ve onun arkasından koşan vatandaşların olduğu görülüyor.

"Biz polisiz diyerek kimlik gösterdiler"

Olayın meydana geldiği yerde oturan Yalçın Gül isimli bir vatandaş, "Burada komşular var, Suriyeli. Onların Suriye’den gelen misafirleri varmış. Herhalde Suriye’den gelirken de altın ve parayla gelmişler, buradan daire almak için. Eve 4 kişi gelerek polisiz diyor, bunları bir odaya kitliyorlar. Hakkınızda ihbar var arama yapacağız diyorlar. Arama yaparken de evden 5 kilo altın ve 5 bin TL para alarak onları da kitli bırakarak kaçıyorlar. Onlar da anlıyorlar arkadan bağırıyorlar. Bizde anlayamadık tabi dillerini bilmiyoruz. Kavga ettiklerini düşündük. 27 plakalı bir otomobille kaçtıklarını gördük. Peşlerinden gittik ancak bulamadık” dedi.

Bu sırada, mağdur olan aileden birisi olduğu öğrenilen bir vatandaş, “Biz evde yemek yiyorduk. Biz polisiz diyerek kimlik gösterdiler. Evde bulunan çantaları alıp gittiler. İçinde bulunan 5 kg altın ve bir miktar olan parayı alıp kaçtılar” dedi. Polis ekipleri, Suriyeli ailenin ifadesine başvurmak için Bahçelievler 75. Yıl Polis Merkezi’ne götürürken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.