Suriyeli ailenin evinde yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 apartman sakinine ambulanslarda tedavi uygulandı.

Başiskele\'ye bağlı Aydınkent Mahallesi, Aydınkent Kalıcı Konutları 7. Ada\'da, Suriye uyruklu Hamud Aldablan ve ailesinin oturduğu dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, prizde şarj edilen cep telefonu nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Suriyeli aile, komşularının yardımıyla alevlerin sardığı evden çıkıp itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle evdeki yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen Suriyeli Hamud Aldablan ile 3 apartman sakinine ise sağlık görevlilerince ambulanslarda tedavi uygulandı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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