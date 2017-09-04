Suriyeli 7 çocuk annesi, üvey oğlu tarafından öldürüldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da 7 çocuk annesi hamile 33 yaşındaki Suriyeli Nahiye Atay, üvey oğlu tarafından bilinmeyen nedenle sert cisimle dövülerek öldürüldü. Suriyeli kadının daha sonra balkondan atılarak intihar süsü verilip jandarmaya bilgi verildiği belirtildi.

Olay, Şanlıurfa’ya bağlı Yardımcı Mahallesi\'nde meydana geldi. 2004 yılında Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli Nahiye Atay, kuma olarak Şanlıurfalı Ahmet Atay’la evlendi. Bu evliliğinde 7 çocuğu olan Suriyeli kadının kuma olarak gittiği kocasının ilk eşinin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyümesi üzerine genç kadının başına sert cisimle vurulup dövüldü. Kendinden geçen kadın, daha sonra oturdukları evin 2’nci katından aşağıya atılarak intihar süsü verildi. Yaşananların ardından olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık görevlilerin yaptığı incelemede Suriyeli kadının öldüğü saptandı. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Suriyeli kadının cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Nahiye Atay’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarını teslim edildi. Olayla ilgili jandarma cinayete karışan Suriyeli kadının üvey oğlu İ.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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