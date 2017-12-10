Suriyeli 4 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)- KİLİS\'te sabodan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Suriyeli 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mollahamit Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu Semir El Mustafa ile ismi öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu, sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenip komşularından yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Suriyeli aileyi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyeliler\'in, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI