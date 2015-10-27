Suriye'den yeni göç akını



Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsünün Cenevre'de yaptığı açıklamaya göre ekim ayının başından bu yana Suriye'nin kuzeyindeki Halep, Hama ve İdlib gibi kentlerden kaçan Suriyelilerin sayısı en az 120 bin olarak tespit edildi. Sözcü, Suriyelilerin çoğunun şiddetli çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara sığındığını belirtti.

BM, kısa bir süre önce söz konusu bölgeleri terk edenlerin sayısının 50 bin dolayında olduğunu açıklamıştı. Rus Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen Suriye Ordusu ile farklı isyancı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmaların insanları bölgeye terk etmeye zorladığına dikkat çekiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu Direktörü Emin Avad, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesinin durumu daha da kötüleştirdiğini savunmuş ve Rus baombardımanının başladığı günden bu yana Halep'ten kaçanların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtmişti.

İstikamet Türkiye

Muhalif güçlerin elinde olan Halep'te yoğunlaşan çatışamaların Türkiye'ye göç akınını da tetikleyebileceği dile getiriliyor. Kızılay Başkan Yardımcısı Kerem Kınık geçen hafta Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına hazırlandığını dile getirmişti.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Geçen aylarda on binlerce Suriyelinin Türkiye'de kalmayarak Balkan güzergahı üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışması, Avrupa'da da sığınmacı krizini bir numaralı gündem maddesi haline getirmişti.