Suriye'den Türkiye'ye kaçan yarbay: Esed kimyasal silah kullanacak

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Yarbay Ahmet Kassim, Esed ordusunda kimyasal silah bulunduğunu iddia ederek, “Sıkıştığı zaman bu silahlarla halkı vuracak” dedi.



Suriye ordusunda yarbay rütbesinde iken istifa ederek Türkiye'ye sığınan Türkmen subay Ahmed Kassim, ülkelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kassim, görev yaptığı birliğin, paşa emriyle kendi memleketini vurmaya başladığını, ordunun uçaklarla, tanklarla ateş açtığını, evlerin yıkıldığını, mallarının zarar gördüğünü söyledi.

Suriye'deki yaşananlara daha fazla dayanamadığını ve bir yolunu bularak Türkiye'ye geldiğini ifade eden Kassim, Suriye'deki iç savaşın her gün artarak devam ettiğini kaydetti.

Muhalifler olarak her gün biraz daha büyüdüklerini, birçok bölgeyi ele geçirdiklerini vurgulayan Kassim, ''Manevi olarak Suriye ordusundan çok üstünüz. Suriye ordusu gittikçe geri çekiliyor. Moral olarak çok kötüler. Muhalifler olarak bizler, Suriye ordusundan manevi anlamda çok çok üstünüz'' diye konuştu.



‘Kimyasal silah kullanacak'



İnsanlara hiç acımadan öldüren Esed rejiminin, son olarak kimyasal silahlara da sarılacağını savunan Kassim, şunları kaydetti:

'' Bir asker olarak, her askeri komuta merkezinde saklı kimyasal silah olduğunu biliyorum. Bunları tüm önemli illere dağıttı. Esed, sıkıştığı yerde bunu da yapacak ve kimyasal silahlarla halkı vuracak. Bundan çok korkuyoruz. Hatta bunu yakın zamanda kullanacağını düşünüyoruz.''



‘Amaç mezhep çatışması çıkarmak'



Esed rejimi ve bazı dış kuvvetlerin Suriye'de mezhep savaşını tetiklemeye çalıştığını belirten Kassim, şöyle devam etti:

''Esed, mezhep savaşı çıkartmaya çalışıyor. Esed'in isteği Alevi-Sünni çatışması çıkarmak. Hem Suriye devleti bunu istiyor, hem de dışarıdaki bazı güçlerin dileği bu. Ancak biz bunu hiç düşünmedik. Böyle bir şey düşünseydik çok farklı olurdu. Bunu hem aleviler hem de Sünniler istemiyor.

Bizim savaşımız bir mezhep ya da ırkla değil. Bizim savaşımız, diktatör rejim, zulümle ilgili... Biz Arap, Türk, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi kardeşlerimizle el ele verip hep beraber zulme karşı savaşıyoruz. Savaşımız dikta rejimle. Özellikle Aleviler bizim komşularımız, kardeşlerimiz. Biz onları kabul edeceğiz, onlarda bizi kabul edecek hep beraber yaşayacağız. Tek derdimiz diktatörlüğü demokrasiye çevirmek. Biz hürriyetimizi alıp mutlu bir hayat istiyoruz.''



‘O bölgeyi geri alacağız'



Kassim, Esed'in Kamışlı bölgesindeki cezaevlerinde bulunanları serbest bıraktığını belirterek, ''Onlar da bölgede silahlanarak yol kesmeye, üstünlük kurmaya çalıştı'' dedi.

Kamışlı bölgesinde üstünlük kurmaya çalışan bazı grupların, bir devlet gibi halkı teftiş etmeye, hesaba çekmeye başladığını vurgulayan Kassim, ''Esed, bölge insanına Kamışlı, Haseki tarafını bölüp onlara vermeye söz verdi. Ama inşallah bu dikta rejimi devirdiğimizde o bölgeyi vermişse de geri alacağız'' diye konuştu.

Kendilerini koruyan, barındıran Türkiye'ye Suriye halkı adına teşekkür eden Kassim, Türkiye ve diğer ülkelerden desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.



‘PKK bayrakları astılar'



Kamışlı bölgesinde polis olarak görev yaparken muhaliflerin tarafına katılan Raif Omar da, Esed yanlıları, bölge halkı ve PKK'nın işbirliği yaparak polisleri oradan çıkarttığını kaydetti.

Karakollardaki Suriye bayraklarının çıkartılarak PKK ve Kürt bayrağı asıldığını savunan Omar, bayrakların altına da Beşşar Esed'in fotoğraflarının konulduğunu, bölgenin adının değiştirilerek Kürtçe isimler verildiğini sözlerine ekledi.