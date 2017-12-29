Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye girdiği belirlenen 1 kişi, Gaziantep\'te gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, Suriye\'den kaçak yollarla yurda girdiği saptanan şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, \"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye’den Türkiye’ye girdiği tespit edilen hakkında gözaltı yakalama kararı bulunan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır\" denildi.