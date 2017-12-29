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Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 1 kişi, Gaziantep'te gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

29 Aralık 2017 20:32

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye girdiği belirlenen 1 kişi, Gaziantep\'te gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, Suriye\'den kaçak yollarla yurda girdiği saptanan şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, \"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde,  PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye’den Türkiye’ye girdiği tespit edilen hakkında gözaltı yakalama kararı bulunan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır\" denildi.

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