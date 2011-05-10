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Yaşam

SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GİRİŞLER SÜRÜYOR HATAY (A.A)

10 Mayıs 2011 17:21

-SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GİRİŞLER SÜRÜYOR HATAY (A.A) - 10.05.2011 - Suriye 'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerinde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istedikleri iddiasıyla tel örgüleri aşarak Hatay 'ın Yayladağı ilçesine gelen Suriyeli sayısı 270'e yükseldi. Suriye'nin Harabjoz köyü bölgesinden Türkiye'ye giriş yapan ikisi kadın toplam beş Suriye vatandaşı dün güvenlik güçlerince yakalandı.  Güveççi köyü çevresinde yakalanan beş Suriyeli, gerekli işlemlerin ardından eski TEKEL binasının bahçesinde bulunan çadır kente yerleştirildi. Böylece Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı 270'e ulaştı.  Ayrıca çadır kentte kalan Suriyelilerin ziyaretçileri de sık sık çadır kente gelerek yakınlarıyla görüşüyor. Sadece birinci derece akrabaların kabul edildiği ziyaretler 10 dakika süreyle sınırlandırılırken, günde yaklaşık 15 kişinin yakınlarıyla görüştüğü öğrenildi. Yayladağı Kaymakamlığı, Türk Kızılayı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulan çadır kentte, mescit ve televizyon salonu da bulunuyor. Çadır kentte her türlü yiyecek ve diğer ihtiyaçlar da karşılanıyor. Suriyelilerin talepleri ise görevlendirilen iki tercüman aracığıyla karşılanmaya çalışılıyor.  Bu arada her Suriyeli için üzerinde fotoğraf ve isimlerinin yazdığı yaka kartı hazırlandığı öğrenildi.  Öte yandan TEKEL binasının bahçesindeki havuzda çocukların serinlediği görülürken, ilçeye gelen gazetecilerin çadır kentte fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmiyor.

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