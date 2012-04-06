Suriye'den Türkiye'ye geçen mülteciler arttı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinden dün 2800'ü aşkın kişinin daha sınırı aşarak Türkiye'ye geçtiği bildirildi.

Reuters Haber Ajansına açıklama yapan bir Türk yetkili, bir önceki güne kıyasla iki kat artış kaydeden Suriyeli mültecilerin hepsinin Bükülmez köyü yakınından geçiş yaptıklarını, sınırın ötesinde başka grupların beklediğini bildirdi. Mültecilerin 44 minübüsle sınırdan Reyhanlı'daki mülteci kampına nakledildiği belirtildi.

Suriye'de 20 bin nüfuslu Kastanaz kasabasından olduğunu söyleyen Muhammed Hatib adlı sığınmacı, "ordu, binaları tahrip ediyor; kömüre çevirinceye kadar bombalıyor" dedi.

Hatib, ordu birliklerinin insanları evlerinden çıkarma amacını güttüğünü, insanlar karşı çıkarsa içindekilerle birlikte evleri tahrip ettiğini anlattı ve Kastanaz'ya yönelik önce hava kuvvetleri, ardından da kara kuvvetlerince yürütülen saldırıların yoğunlaşması yüzünden Türkiye'ye kaçtığını söyledi.

Reuter ajansına, yaşananları "Son üç gündür sokaklar cesetlerle dolu. 200 dolayında insan öldü. Kasaba şimdi terkedilmiş halde. Kadınlarımız ve çocuklarımızla iki günde gelebildik Türkiye'ye" diye anlatan Muhammed Hatib, askerlerin, bir erkeği ailesinin önünde vurarak öldürdüğüne tanık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınır bölgesindeki köylerde yaşayanlar, gün boyunca şiddetli çatışmaların sesini işittiklerini anlatıyorlar.

Dün Türkiye'ye geçen Suriyeli mülteci sayısı, 1000 kişinin birden giriş yaptığı 15 Mart tarihinden bu yanaki en yüksek düzeydeydi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın geçmişte verdiği sözleri tutmadığına işaret ederek, "Askeri çektim, kampları çektim gibi beyanatlar, bunlar artık Beşar'ın bugüne kadar alıştığımız özellikleridir. Çünkü bugüne kadar doğru konuşmadı, dürüst davranmadı. Bundan sonra da doğru dürüst davranacağını ancak 10 Nisan'a kadar ortaya koyacağı tavırla göreceğiz." dedi.

Güvenlik Konseyi'nden yeni çağrı

Konsey bildirisinde Esad yönetiminden 10 Nisan'a kadar kent ve kasabalardan askerî birlikleri ve ağır silahları çekmesi istendi. Bildiride, bu adımların yerine getirilmesinden sonraki 48 saat içinde ateşkesin başlaması çağrısı yer alıyor.

Şam yönetimi, 1 Nisan'da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın altı maddelik barış planını kabul etmişti. Konsey şimdi Suriye'den verdiği sözü "acil ve görünür şekilde" yerine getirmesini istediğini açıkladı.

Kofi Annan, BM Genel Kurulu'nu bilgilendirken, Suriye'deki tarafları şiddet son verip siyasi diyaloğa girmeye çağırdı.

Annan ateşkesin 12 Nisan'da yerel saatle 06.00'da yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

'Türkiye muhaliflere silah veriyor'

Suriye'nin BM temsilcisi Beşar Caferi ateşkese en büyük tehdidin silahlı muhalefetten geldiğini söyledi.

Caferi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın muhalifleri silahlandırdığını öne sürdü ve "İçişlerimize müdahalelerin durmasını istiyoruz. Bu ülkeler silahlı gruplara silah veriyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Suriye'nin BM temsilcisi, plan uyarınca Suriye askerlerinin kentlerden çekileceğini ancak sivillerin korunması için polis gücünün kalacağını kaydetti.

Eski BM Genel Sekreteri olan Kofi Annan'ın barış planına bölgesel destek için 11 Nisan'da İran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. BM Güvenlik Konseyi, sunulan raporların sonuçlarına bağlı olarak yeni adımları değerlendirebileceğini açıkladı.