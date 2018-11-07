Suriye'den taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn\'dan, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşinde bulunan terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik Rasulayn kentindeki makarna fabrikasından, Türkiye tarafına terör örgütü PKK/PYD mensubu teröristler tarafından taciz ateşi yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı taciz ateşenin ardından harekete geçen sınırdaki askerler, angajman kuralları gereği ateşe anında karşılık verildi. Güvenlik güçlerinin verdiği karşılıkla taciz ateşinde bulunan 1 terörist etkisiz hale getirilirken, sınırda önlemler artırıldı.