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Suriye'den Kilis’e üç roket atıldı

Roketin imhası sırasında bir polis şehit oldu

02 Ekim 2016 19:08

Suriye tarafındaki IŞİD denetimindeki bölgelerden Kilis’e 3 katyuşa roketatar mermisi atıldı. Atılan roketin parçalarını imha etmeye çalışan bomba imha uzmanlarının yanında roket parçası patlaması sonucu, bir polis şehit oldu. Patlamada iki asker de yaralandı.

Suriye'den ateşlenen bir roket mermisi Kilis'te boş araziye isabet etti. Bir roket mermisinin ise Türkiye sınırının yakınına düştüğü belirtildi.

Suriye'deki IŞİD bölgesinden atılan bir roket mermisi Kilis'te Zirve Hukukçular Sitesi'ndeki boş araziye düştü. Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri bahçede roket parçalarını buldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda roket ve patlama sesleri vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Bir roket mermisinin de sınırın Suriye tarafındaki bölgeye isabet ettiği belirtildi.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından roketlerin atıldığı IŞİD bölgeleri fırtına obüsleri ile ateş altına alındı.

18 Ocak'tan itibaren IŞİD mevzilerinden Kilis'e 90 roket atılmış, 8'i Suriyeli 22 kişi yaşamını yitirmişti.

AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger "Her roket Allah'ın korumasıyla düşüyor" demişti:

 

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