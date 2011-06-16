-SURİYE'DEN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısının 8 bin 904'e ulaştığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketleriyle ilgili, AFAD'ın koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları ile Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay'ın yürüttüğü çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Türkiye'ye giriş yapan Suriye vatandaşları için, Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı İlçeleri ile Boynuyoğun köyü mera alanında geçici barınma amacıyla çadır, seyyar mutfak, banyo gibi ünitelerin kurulduğu, kimlik tespit çalışmalarının yapılarak, geçici tanıtma karnelerinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca, çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edildiği bildirildi. Türk Telekom tarafından, Suriye vatandaşlarının iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için 4 adet ankesörlü telefon kulübesinin kurulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye girişlerine izin verilenler ve kendi istekleri ile ülkelerine dönenlerin kayıtlarının, Hatay Valiliği'nce yapıldığı kaydedildi. Barınma merkezindeki Suriye vatandaşı sayısının 8 bin 904'e ulaştığı belirtilen açıklamada, bölgeye bin 231 çadırın kurulduğu, bunların 285'inin Yayladağı, 256'sının Altınözü, 150'sinin Reyhanlı ilçelerinde, 540'ının ise Boynuyoğun köyü mera alanında yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, 16 Haziran'da gece boyunca Türkiye'ye giriş yapanlardan 147'sinin kendi istekleri ile Suriye'ye geri döndüğü, bu süre içinde 630 Suriye vatandaşının da Türkiye'ye kabul edildiği belirtildi. -YAPILAN YARDIMLAR- Bölgeye yapılan yardımlara da yer verilen açıklamada, Hatay Valiliği'ne 750 bin TL nakdi yardım yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''2 bin 569 çadır gönderildi, bunların bin 231'i kuruldu. Gönderilen 17 bin 664 battaniyenin 11 bin 589'u, 10 bin 594 yatağın ise 5 bin 451'i dağıtıldı. 40 ünite seyyar banyo ve tuvalet ile 4 adet seyyar mutfak kuruldu. 2 adet sahra hastanesi bulunan bölgede, 3 öğün sıcak yemek veriliyor, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçlar da karşılanıyor.''