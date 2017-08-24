Suriye'den kaçışını bilgisayar oyunu yaptı

Bilgisayar oyunları oynayanlara sık sık gerçek hayattan bir kaçış içinde oldukları şüphesiyle yaklaşılır. Ancak "Path Out” (Kaçış Yolu) adlı oyun ise oyuncular alışılmışın dışında bir dünya sunuyor. Bu oyunda kullanıcıları hayal gücü ile yaratılmış dünyaların yerine sert bir gerçeklik bekliyor, zira "Path Out”, 21 yaşındaki Suriyeli grafik tasarımcısı Abdullah Kerem'in Suriye'den Avusturya'ya kaçışının hikayesi.

Kerem'in rolünü üstlenen oyuncular, güzergah boyunca çoğunluğunu Kerim’in şahsen aşmak zorunda kaldığı engelleri aşıyor. Grafik tasarımcısı, oyun süresince yanda beliren kısa açıklayıcı video kliplerde de esprili bir şekilde örneğin basmakalıp kültürel yaklaşımlardan bahsediyor ve oyunda evinin önünde neden bir adaba değil de bir devenin "park edilmiş” olduğunu açıklıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kerem, videoların tavsiyeler içerdiğini, bağlamları açıkladığını ve hikayenin arkasında, oyunlarda gösterilen durumlardan geçmiş bir insanın bulunduğunu söylüyor ve "Oyunun asıl amacı, sığınmacıların durumunu anlamak" diyor.

Haziran ayından bu yana demo versiyonu bulunan oyunun nihai versiyonu henüz yayınlanmadı. "Path Out” oyununun arkasında, toplumsal konulara parmak basan oyunlar alanında uzmanlaşan Karlsruhe merkezli Causa Creations şirketi bulunuyor.

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dpa/AÜ/HS