Suriye'den kaçan Süryaniler: Türkiye damga basmadığı için Almanya ve İsveç'e gidemiyoruz

İç savaşın sürdüğü Suriye’deki Kamışlı’dan Türkiye’ye kaçan Süryanilerden Nahir Corc, “Akrabalarımız Avrupa’ya kaçtı. İsveç ve Almanya, pasaportlarımızda Türkiye’ye giriş damgası olmadığı için vize vermiyor. Türk devleti bu duruma çözüm bulmalı. Normal şartlarda gelmedik, canımızı zor kurtardık. Papazlarımızı, rahibelerimizi kaçırıyorlar. Ortadoğu’nun haritasını değiştirmek için din ve mezhepler suiistimal ediliyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın’ın haberine göre, Suriye-Mardin sınırındaki Kamışlı’da nüfusun büyük bölümünü oluşturan Süryaniler, son 1.5 yıldır El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütünden kaçıyor. Bugüne kadar 1000 Süryani, Midyat üzerinden İsveç ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gitti. Midyat’ta şu an 250 civarında Süryani aile yaşıyor. Suriye’nin zengin ve refah düzeyi yüksek vatandaşıyken şimdi muhtaç, yurtsuz ve geleceği belirsizler. Midyatlı ve Avrupa’daki Süryaniler ise Suriyeli kardeşleri için seferber olmuş durumda. Hiçbiri aç ve açıkta kalmasa da yoksul ve muhtaç durumda. Midyat merkezdeki Mor Barsavmo Kilisesi, Süryanilerin buluşma ve yardımları koordine merkezi. Papaz İshak Ergün ve Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan, aynı zamanda Turabdin Suriyeli Hıristiyanlar Yardım Komitesi’nin yöneticileri. Papaz Ergün, “Burada Hıristiyanların olduğunu bilerek umutla geliyorlar. Özellikle gençler ilk 3 gün robot gibi oluyorlar. Psikolojik sorunlar yaşayan, kâbuslar yüzünden uyuyamayanlar çoğunlukta. Özgür Suriye Ordusu’na esir düştükten sonra kaçan askerler de var” diyor. Ayhan Gürkan ise malları gasp edilen milyoner Süryanilere para ve giysi dağıtırken utandığını, onların da ağladığını anlatıyor.

Fidye ödemiş

Kilise bahçesine 2 göçmen Süryani geliyor. Çiftçi Lahdo (50), İdlip’li bir Hıristiyan köyünden gelmiş. Evine El Nusra’nın roketi isabet etmiş, kuzeni ve eşi öldürülmüş. 2 aydır Midyat’ta. Dalgın ve sinirli. Psikolojik tedavi görüyor. Koltuk değneğiyle yürüyen Yuhanna (55) ise ülkesinde ünlü bir tüccarmış. “Oğlumun İslamcı grupların eline düştüğü haberi gelince beyin kanaması geçirdim. Sol tarafıma felç geldi” diyor. Çok büyük bir fidye ödeyip oğlunu kurtarmış. Lahdo ve Yuhanna, geride kalan akrabalarına zarar gelir endişesiyle yüzlerini gizliyor.

Silahlandırdık

Midyat Süryani Kültür Derneği’nde 15 kişilik 4 aile kalıyor. Bu sayı, geliş trafiğine göre 30’a çıkıyor. Nahir Corc (41), üç çocuğu ve eşiyle birlikte 7 ay önce Kamışlı’dan geldiğini anlatıyor ve ekliyor: “Akrabalarımız Avrupa’ya kaçtı. İsveç ve Almanya, pasaportlarımızda Türkiye’ye giriş damgası olmadığı için vize vermiyor. Türk devleti bu duruma çözüm bulmalı. Normal şartlarda gelmedik, canımızı zor kurtardık”. Corc, IŞİD’in yağma ve cinayetlerine karşı Kamışlı’da 300 genci silahlandırdıklarını anlatıyor, “Suriye’deki saldırı sadece Süryanilere değil, tüm Hıristiyanlara. Papazlarımızı, rahibelerimizi kaçırıyorlar. Ortadoğu’nun haritasını değiştirmek için din ve mezhepler suiistimal ediliyor” diyor.

Yunanistan 5, İsveç 10 bin Euro

Suriye’den Midyat’a geliş ve Avrupa’ya gidiş, genellikle insan kaçakçıları aracılığıyla oluyor. Avrupa için yüksek bedeller ödüyorlar. Kişi başına Yunanistan ve Bulgaristan 5 bin; Almanya, Hollanda ve İsveç’e gidiş 10 bin Euro. Midyat’taki Süryaniler arasında, İtalya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilenler de var.

Midyat’taki Suriyeli Süryaniler, Türkiye’nin Suriye politikası nedeniyle Türk basınına temkinli yaklaşıyor. Sığınmacı bir Süryani komutan, Rusya ile Suriye Hıristiyanları temsilcilerinin 15 gün önce görüşüp anlaşmaya vardıklarını söyledi. Komutanın iddiasına göre Rusya, yakında Kamışlı’ya asker gönderecek, Hıristiyanları kaçırma ve yağmaya karşı silahlandıracak.