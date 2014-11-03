Suriye'den İsrail açılımı

Suriye, teknik olarak halen savaş halinde olduğu İsrail'e yönelik tarihi bir adım attı. Şu ana kadar Türkçe dahil yedi dilde yayın yapan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İbranice servisi açtı.

SANA Genel Müdürü Ahmed Dava, AFP'ye yaptığı açıklamada, ajansın İbranice internet sayfasının dün yayın hayatına başladığını söyledi.

Dava, "Bu lisanı konuşan herkese ulaşmak istiyoruz. Amacımız mümkün olduğunca fazla insana ulaşmak ve Suriye'nin imajını düzeltmek" dedi.

Hedef kitlelerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayanlar, İsrailliler ve İsrail'deki Araplar olduğunu belirten Dava, "Suriye ve Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve yapılan saldırılarla ilgili tarafsız bilgiler yaymak istiyoruz" diye konuştu.

İbranice'yle aynı anda Farsça yayına da başlayan SANA'nın daha önce Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince servisleri vardı.

Devlet televizyonu 2002 yılında da kısa süreliğine İbranice haber bültenleri yayımlamış ancak ülkede İbranice konuşanların sayısı az olduğu için bu yayınlara son verilmişti.

1967'de Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü işgal eden İsrail ile Suriye teknik olarak halen resmen savaş halinde. Mayıs 2012'de Suriye'de sadece 22 İsrailli'nin yaşadığı biliniyordu. Bu sayı İsrail'in 1948'deki kuruluşundan önce 30 bin civarındaydı.