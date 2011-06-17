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Yaşam

SURİYE'DEN İNSAN SELİ HATAY (A.A)

17 Haziran 2011 13:49

-SURİYE'DEN İNSAN SELİ HATAY (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'deki olaylardan kaçarak, sınır köylerinden kontrollü bir şekilde Türkiye'ye giren Suriyelilerin sayısı 9 bin 693'e ulaştı. Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısının 8 bin 904'den, dün gelenlerle birlikte 9 bin 693'e ulaştığı, gelenlerin tamamının kayıt altına alındığı öğrenildi. Türk Kızılayı tarafından ikisi Yayladağı, ikisi Altınözü ve birisi Reyhanlı ilçesinde olmak üzere kurulan toplam 5 geçici çadır kentte, Suriyelilere sağlık hizmetinin yanı sıra 3 öğün yemek verildiği ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Öte yandan, geçici çadır kentte kalan Suriyeliler, bugün kampları ziyaret etmesi beklenen Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Film Yıldızı Angelina Jolie'yi görmek ve sorunlarını anlatmak için sabırsızlıkla bekliyor.

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