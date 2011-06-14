-SURİYE'DEN GELENLERİN SAYISI 8538 HATAY (A.A) - 14.06.2011 - Suriye'de yaşanan olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelenlerin sayısı 8 bin 538 kişiye ulaştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Yayladağı ve Altınözü'nde oluşturulan geçici çadırkentlere yerleştirilen Suriyelilerin bin 740'ı yetişkin erkek, 2 bin 242'si yetişkin kadın, 4 bin 556'sı ise kız ve erkek çocuk olmak üzere toplam 8 bin 538'e ulaştı. Sınıra gelen Suriyeliler, görevliler tarafından birer birer kayıt altına alınırken, bazı geçici çadırkentlerin de kapasitesi doldu. Yeni geçici çadırkentler kurulmasının düşünüldüğü öğrenildi. Bu arada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müşteşar Yardımcısı Büyükelçi Halit Çevik'in başkanlığında 6 kişilik bir ekibin Hatay Valiliği'nde ''İletişim Bürosu'' oluşturdukları, Valilik ile eş güdümlü çalışacakları bildirildi. Öte yandan, Hatay'daki çeşitli hastanelerde 10 yaralı Suriyeli'nin tedavisi sürüyor.